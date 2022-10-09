Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri fena acıttı! Batı'ya sığınan Miçotakis'ten Türkiye'ye hadsiz tehdit

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sırtını batılı devletlere dayayan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasında gerginlik yaşandığı iddia edilmişti. Yaşanan olaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye'yi yine tehdit etme hadsizliğinde bulunan Miçotakis, Türkiye'ye yönelik Avrupa yaptırımlarının her zaman masada olduğunu belirterek, "Umarım uygulamak zorunda kalmayız" ifadesini kullandı.

Türkiye ile Ege'de taciz ve ihlallerine devam eden Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginlik karşılıklı açıklamalarla tırmanırken, gözler iki ülke liderinin de katıldığı ve bu hafta Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına çevrilmişti.

Zirvede Türkiye-Yunanistan gerginliği

AB üyesi ülkelerin liderlerinin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve Ermenistan gibi ülkelerin de liderlerinin katılımıyla ilk kez gerçekleşen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk zirvesinde tansiyon yükselmiş, zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in gerginliği damga vurmuştu.

Miçotakis'ten Türkiye'ye suçlama

Zirve için Prag'da bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye ile yaşanan krize ilişkin açıklamalarda bulundu. "Yunan hükümeti Türkiye'nin provokasyonlarını nerede ve ne şekilde gösterirlerse göstersin cevapsız bırakmayacak" diyerek suçlamalarda bulunan Miçotakis. "Türkiye aşırı ve direkt olarak Yunanistan'ı hedef alan söylemlerden vazgeçtiği sürece Atina yönetimi her zaman Yunan-Türk diyaloğundan yana" şeklinde konuştu.