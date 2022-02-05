Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı.

"Görevimizin başındayız, dualarınızı bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, Omicron varyantı olan hastalığı hafif atlattıklarını belirterek, "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

"Anca beraber kanca beraber"

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.