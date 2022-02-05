  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama!

Covid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yapan Sağlık Bakanı Koca, "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-05 17:58:00 - 2022-02-05 18:04:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erdoğan çiftinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Sağlık durumları çalışmalarını aksatmayacak kadar iyi" ifadelerini kullandı.

"Görevimizin başındayız, dualarınızı bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Erdoğan, Omicron varyantı olan hastalığı hafif atlattıklarını belirterek, "Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz" dedi.

"Anca beraber kanca beraber"

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Emine Erdoğan ise, "Anca beraber, kanca beraber. İnşallah en kısa sürede bu hastalığı Tayyip beyle birlikte atlatacağız. Dualarınızı bekliyoruz." dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay