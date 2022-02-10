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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda flaş gelişme!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda flaş gelişme!

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:47:00 - 2022-02-10 18:55:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunda flaş gelişme!

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Topaloğlu, ellerini sevinçle ovuşturup skandal sözler sarf edenlerin heveslerini kursaklarında bıraktığı açıklamasında, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı" dedi.

Serkan Topaloğlu, "Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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cok sükuŕ Rabbimize

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