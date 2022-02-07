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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyileşti mi? Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durum merak ediliyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-07 21:30:00 - 2022-02-07 21:33:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Omicron varyantına yakalandığı belirtilmişti. Peki, Cumhurbaşkanı’nın sağlığı nasıl?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber’de açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin Kalın, “İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gerekli talimatları da veriyor ki işlerden aksama olmasın” dedi.

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