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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu için doktorlar ne dedi? Flaş açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu için doktorlar ne dedi? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-07 22:08:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu için doktorlar ne dedi? Flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Star.com.tr'nin haberine göre; Kalın, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" ifadelerini kullandı.

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