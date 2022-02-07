Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu için doktorlar ne dedi? Flaş açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Star.com.tr'nin haberine göre; Kalın, "Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde" ifadelerini kullandı.