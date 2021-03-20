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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Putin ve Biden" sözleri Rusya'da gündem oldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Putin ve Biden" sözleri Rusya'da gündem oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında yaşanan 'katil' gerilimine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı değerlendirme, Rus basınında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 15:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Putin ve Biden" sözleri Rusya'da gündem oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarına, Rus basınında geniş yer verildi.

Rus basını, Erdoğan'ın, Biden'ı, Putin hakkındaki sözleri nedeniyle eleştirdiğini yazdı.

Rus haber ajansı TASS, "Erdoğan, Biden'ın, Putin hakkındaki açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi" başlığıyla servis ettiği haberde, Erdoğan'ın, "Putin, Biden'a çok akıllıca cevap verdi" şeklindeki açıklamalarına yer verdi.

Ria haber ajansı ise "Erdoğan, Putin'in, Biden'a cevabının çok şık olduğunu söyledi" ifadelerini başlığa taşıyarak, Erdoğan'ın, Biden'ı, söz konusu açıklamaları nedeniyle eleştirdiğini dile getirdi.

Erdoğan'ın, Putin ve Biden arasında yaşanan gerginliği değerlendirdiğini yazan Kommersant Gazetesi de "Erdoğan: Biden'ın, Putin ile ilgili bu ifadeleri, bir devlet başkanına yakışmayan bir ifadedir." başlığıyla konuyu haberleştirdi.

Biden-Putin arasındaki gerilim

ABD Başkanı Biden, 17 Mart'ta, Putin'in "katil" olduğunu öne sürmüş ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Biden'a "sağlık" dileyerek, "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir. Orada her zaman kendimizi görürüz." ifadesini kullanmıştı.

Putin, Biden'a çevrim içi yöntemle canlı yayında görüşmeyi teklif etmişti.

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