Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan temasları sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'daki temasları kapsamında Çolpon Ata'da düzenlenen 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreni öncesi devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğinde, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir süre sohbet etti. Açılışta, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yer aldı.

Erdoğan, başkent Bişkek'teki temasları sonrasında 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni için Çolpon Ata'ya geldi.

Issık Göl'ünde yapılacak 3'üncü Dünya Göçebe Oyunları öncesinde devlet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.