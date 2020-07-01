Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın dördüncü çocukları dünyaya geldi. Güzel haberi Bakan Berat Albayrak sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Berat Albayrak, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var?

Albayrak çiftinin dördüncü çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kaç torunu olduğunu araştırmaya başladı. Sekizinci kez torun sahibi olma sevinci yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bilal-Reyhan Erdoğan çiftinden üç, Selçuk-Sümeyye Bayraktar çiftinden ise bir torunu var.

Ahmet Akif Albayrak

Sadık Eymen Albayrak

Emine Mahinur Albayrak

Hamza Salih Albayrak

Canan Aybüke Bayraktar

Ali Tahir Erdoğan

Fatıma Serra Erdoğan

Ömer Tayyip Erdoğan