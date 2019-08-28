Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:38
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Satterfield, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Büyükelçi Satterfield'ın bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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