Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e NATO restinin ardından ABD'den dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim yakılmasından sonra İsveç'e rest çekerek NATO kapılarını kapatmasının ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayına ihtiyacı olan İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreci son haftalarda yaşanan provokatif olaylarla zora girdi. Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk Büyükelçiliğinin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Türkiye'nin skandal eyleme tepkisi çok sert oldu.

Türkiye'den İsveç'e NATO resti

Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, provokasyona izin veren İsveç'e NATO üyeliği konusunda kapıları kapatarak, "Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizde herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Üçlü toplantı iptal edildi

Ankara'nın talebi üzerine İsveç ve Finlandiya ile şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı iptal edildi. Ayrıca skandal eylemlerine son vermeyen Rasmus Paludan, Danimarka'da da cuma namazı sonrası bir caminin karşısında Kur'an-ı Kerim yaktı. Paludan, İsveç NATO'ya girene kadar Kur'an yakma eylemine devam edeceğini söyleyerek Türkiye'yi tehdit etmeye kalktı.

Kirby: Anlaşmazlıkları kendi arasında halletmeli

Yaşananlar karşısında İsveç Türkiye'ye diyalog çağrısı yaparken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerini güçlü bir biçimde desteklediklerini ancak diğer taraftan Türkiye ile yaşanan anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında halledilmesi gerektiğini savundu. Kirby, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri konusundaki endişelerinin farkında olduklarını belirterek, bu husustaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.