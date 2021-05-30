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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi mesajı Yunan medyasını kudurttu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi mesajı Yunan medyasını kudurttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un 568. yıl dönümü Fethi ile ilgili sosyal medya paylaşımı, Yunan medyası tarafından 'provokasyon' olarak nitelendirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 03:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un Fethi mesajı Yunan medyasını kudurttu

İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümü, kentte görsel şölenlerle kutlandı. Fetih kutlamaları öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyuip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım, Yunan basınında rahatsızlığa neden oldu.

"Erdoğan'dan provokatif mesaj"

Ta Nea gazetesi, Erdoğan'ın paylaşımını provokasyon olarak yorumladı:

"Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yunanistan’ı ziyaret etmeye hazırlanırken Erdoğan, yangına körükle gidiyor. Erdoğan, ziyaretten saatler önce İstanbul ile ilgili son derece provokatif bir mesaj yayınladı."

Yunan rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'un fethi yıl dönümünü kutladığı mesaj ise şöyle:

"Tarihimizin en ihtişamlı zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi'nin 568. yıl dönümünü tebrik ediyorum. "

"Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, bu eşsiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve şanlı ordusunu rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

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