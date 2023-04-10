Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imamlık yaptığı görüntüler viral oldu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir mecliste namaz kıldırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
CHP'liler takiyede birbiri ile yarışırken, seçim sürecine girdiğimiz günden beri iftar sofralarında, camilerde görüntü veriyor.
Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce bir mescitte kıldırdığı namaz günün en çok paylaşılanları arasına girdi.
Erdoğan'ın cemaate imamlık ettiği görüntülerde, kıraate uygun okuduğu sureler ve namaz kıldırma hali beğeni rekoru kırdı.