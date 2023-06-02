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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını söktü: Suç duyurusunda bulunulacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını söktü: Suç duyurusunda bulunulacak

Yeniakit Publisher
2023-06-02 05:23:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarını söktü: Suç duyurusunda bulunulacak

TCDD, bugün Marmaray’da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Marmaray’ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray’da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

 

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