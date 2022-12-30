Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklaması sonrası ilk anket açıklandı! Sonuçlar bomba

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartının sınırının olmadığını açıkladı. Bu düzenleme sonrası 2 milyondan fazla vatandaş emeklilik hakkı kazandı. ASAL Araştırma, EYT düzenlemesindeki bu bomba gelişmeye yönelik bir anket çalışması yaptı.

Araştırma; 29-30 Aralık 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde NUTS-1 sistemine göre İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Kayseri, İzmir, Diyarbakır, Adana, Samsun, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum, Mardin, Hatay, Zonguldak, Manisa, Aydın, Malatya, Van, Balıkesir, Trabzon, Kırıkkale, Giresun, Tekirdağ ve Ağrı dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 1.513 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleştirildi.

Ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yaş şartının kaldırılmasını vatandaşlara soruldu.

Yaş şartının kaldırılmasından memnun olduğunu söyleyenlerin yüzdesi 58.6'yı bulurken, "Hayır, memnun değilim" diyenlerin yüzdesi 25.3 ve "Fikrim yok/Cevap yok" diyenler ise yüzde 16.1'de kaldı.Siyasi tercihlere göre dağılımında ise sonuçlar şöyle:

AK Partililerin yüzde 83.5'i

CHP'li seçmenin ise yüzde 45.2'si

HDP'li seçmenin yüzde 46.3'ü

İYİ Parti'li seçmenin yüzde 50.6'sı,

MHP'lilerin ise yüzde 79.4'ü açıklanan EYT düzenlemesinde yaş sınırının olmamasından memnun...