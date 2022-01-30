Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kapan Trabzonlu çocuk öyle şeyler söyledi ki...

Trabzon'da toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik bir çocuğu sahneye aldı.cMikrofonu eline alan Trabzonlu çocuğun söyledikleri alandakileri adeta coşturdu.

Trabzon’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdele kesiminden önce sahneye çıkmak isteyen küçük çocuğu kırmadı.

"Cumhurbaşkanı amcamıza oy verin"

Babası ile ilgili yaşanan bir sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan çocuk. sözlerine “Cumhurbaşkanı amca” diyerek başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan ve elinden mikrofonu alan çocuk, heyecanlı ses tonu ile oy istedi.

“Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük” diyen çocuk, daha sonra alanda toplanan Trabzonluları selamladı.

Minik çocuğun sözleri Trabzonluları adeta coşturdu.

Kurdele kesimine de katıldı

Kurdele kesimine de katılan minik çocuğa oyuncak otomobil hediye edildi.