  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kapan Trabzonlu çocuk öyle şeyler söyledi ki...
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden mikrofonu kapan Trabzonlu çocuk öyle şeyler söyledi ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'da vatandaşlara seslendiği sırada sahneye çıkan çocuk, mikrofonu eline alarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy istedi. Kılıçdaroğlu'nun hoşuna gitmeyecek şeyler söyleyen çocuk, alandakileri coşturdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:27:00 - 2022-01-30 16:41:11

Trabzon'da toplu açılış törenine katılarak vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, minik bir çocuğu sahneye aldı.cMikrofonu eline alan Trabzonlu çocuğun söyledikleri alandakileri adeta coşturdu.

Trabzon’da yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdele kesiminden önce sahneye çıkmak isteyen küçük çocuğu kırmadı.

"Cumhurbaşkanı amcamıza oy verin"

Babası ile ilgili yaşanan bir sıkıntıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşan çocuk. sözlerine “Cumhurbaşkanı amca” diyerek başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılan ve elinden mikrofonu alan çocuk, heyecanlı ses tonu ile oy istedi.

“Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı amcamızın karşısındaki bu Bay Kemal hain hain. Adam burada. En iyi adam. Ona oyununuzu verin. O en büyük” diyen çocuk, daha sonra alanda toplanan Trabzonluları selamladı.

Minik çocuğun sözleri Trabzonluları adeta coşturdu.

Kurdele kesimine de katıldı

Kurdele kesimine de katılan minik çocuğa oyuncak otomobil hediye edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay