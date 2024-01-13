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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak

Yeniakit Publisher
2024-01-13 03:31:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında güvenlik toplantısı yapılacak

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimizin şehit olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 14.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesini toplama kararı aldı.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerimiz şehit olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde güvenlik zirvesini toplayıp son durumu ele alacak.

9 askerimiz şehit oldu

Kuzey Irak'tan acı haber geldi. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan güvenlik zirvesini topluyor

Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından kritik açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de güvenlik zirvesini toplayacağı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Toplantıya kimler katılacak?

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

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