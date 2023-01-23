Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası: Kabine Toplantısı kararları belli oldu! 23 Ocak Kabine Toplantısı sonuçları ne oldu, nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 15:20'de Başkan Erdoğan liderliğinde yapılan Kabine Toplantısı 3 saat sonra sona erdi. EYT takvimi, yargı paketi gibi konuların görüşüldüğü toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı. Bu bilgiler kabine toplantısı kararlarını öğrenmek isteyenler "son dakika kabine toplantısı kararları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Kabine Toplantısı sonuçları ve tüm detaylar şöyle;

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Üç aylarda Regaip, Miraç ve Kadir Geceleri'ni şimdiden tebrik ediyorum. Seçimlerin normal tarihi 18 Haziran'dı ancak bazı sebeplerden dolayı bu tarihi güncelleme ihtiyacı duyduk.

SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

14 Mayıs 2023 Pazar gününün seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Bu tarih güncellemesini Meclis 5'te 3 çoğunlukla yaparsa memnuniyet duyarız. Çoğunluk sağlanamazsa Cumhurbaşkanı olarak biz kararı alarak süreci başlatacağız. Bu tarih güncellemesinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

"MECLİSTE ÇOĞUNLUK SAĞLANMAZSA..."

Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

İSVEÇ'E NATO RESTİ

sabah'ın aktardığı haberde: NATO'ya üyelikleri konusunda bizden destek bekleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. İsveç yönetiminin bizlere hak ve özgürlükten bahsetmesine gerek yok. Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO'ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhanlık beklemesin.

VERGİ VE PRİM BORCUNA YENİ DÜZENLEME

Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. 2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.

Yükseköğrenim kredisindeki endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

EHLİYET AFFI NE ZAMAN GELECEK?

Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 10 bin ehliyet sahiplerine iade edilecek."

Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak."