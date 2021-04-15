Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Alparslan Kuytul yine siyaset peşinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu. Sıcak görüntülerin paylaşıldığı iftar sofrası malum kesimler tarafından hedef alındı.

Yine malum çevrelerle aynı hedefte buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan isimlerden birisi de Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul oldu. 'Teravih namazı üzerinden provokasyonunu sürdüren Kuytul, "Misafirlerle iftar ve sahur yapmayı, cemaatle teravih namazı kılmayı tüm topluma yasaklayıp Ramazan gibi mübârek bir ayın sönük geçmesine sebep olanlar, fakir ailelerle iftar edemezler. Hiç kimse 'İftara gitmek tüm topluma yasak ama bana serbest'diyemez." dedi.

İki gündür yaptığı paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aile ile buluşmasını hedef alan Alparslan Kuytul, Ramazan'ın ilk iki günü şu paylaşımı yapmıştı: