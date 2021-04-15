  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Alparslan Kuytul yine siyaset peşinde!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Alparslan Kuytul yine siyaset peşinde!

Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aile ile iftarda buluşmasını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:57:00 - 2021-04-16 00:20:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Alparslan Kuytul yine siyaset peşinde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte, ramazanın ikinci iftarında Ankara'nın Mamak ilçesinde oturan bir ailenin misafiri oldu. Sıcak görüntülerin paylaşıldığı iftar sofrası malum kesimler tarafından hedef alındı.

Yine malum çevrelerle aynı hedefte buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan isimlerden birisi de Furkan Vakfı Kurucu Genel Başkanı Alparslan Kuytul oldu. 'Teravih namazı üzerinden provokasyonunu sürdüren Kuytul, "Misafirlerle iftar ve sahur yapmayı, cemaatle teravih namazı kılmayı tüm topluma yasaklayıp Ramazan gibi mübârek bir ayın sönük geçmesine sebep olanlar, fakir ailelerle iftar edemezler. Hiç kimse 'İftara gitmek tüm topluma yasak ama bana serbest'diyemez." dedi.

İki gündür yaptığı paylaşımlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir aile ile buluşmasını hedef alan Alparslan Kuytul, Ramazan'ın ilk iki günü şu paylaşımı yapmıştı:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, kardeş ülke ile anlaştı
Dünya

Türkiye, kardeş ülke ile anlaştı

Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev, Türkiye ile olan ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki mesafe her..
Emniyet 2 milyona uyarı: Bu oltaya takılmayın
Gündem

Emniyet 2 milyona uyarı: Bu oltaya takılmayın

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya hesaplarından yeni dolandırıcılık yöntemine ilişkin açıklama ..
Türkiye’ye gelmeleri bekleniyordu! Askerleri vurdular
Dünya

Türkiye’ye gelmeleri bekleniyordu! Askerleri vurdular

Taliban, Afganistan Zabul eyaletinde bulunan bir askeri üsse saldırı düzenledi. Saldırıda 10 askerin hayatını kaybettiği öğrenildi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay