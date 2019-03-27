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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Yiğit isimli küçük bir kızın kendisine gönderdiği mektubu canlı yayında okudu.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı duygulandıran mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Yiğit isimli küçük bir kızın kendisine gönderdiği mektubu canlı yayında okudu.



Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük bir kızın kendisine gönderdiği mektubu canlı yayında duygulu anlar yaşayarak okudu.



“Meydanlar yalan söylemez”


İl bazında 58 mitingi geride bırakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, meydanların diline bakıldığında bu seçimde ciddi bir yanılmayı anket şirketlerinin yaşayacağını söyledi. Anket şirketlerinin aralarında büyük farklılıklar olduğunu belirten Erdoğan, “Meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu bu insanlar meydana gelsin?” diyerek miting alanlarında neler yapıldığını anlattı.



Diğer partilerin bir araya gelerek Yenikapı’da miting yapamadıklarının altını çizen Erdoğan, “Bir güven olmuş olsa yaparlar. Ankara’da gayet güzeldi, İzmir gayet güzeldi. Anket şirketlerinin bu defa çok farklı bir yanılgı içinde olduklarını gerçek anketin yapıldığı pazar akşamı göreceğiz. Şuan çok iyi gidiyoruz, inşallah hedefe varacağız.” diye konuştu.



“Bu seçimlerin en büyük sermayesi bu”


Gülderen Yiğit isimli küçük bir çocuğun kendisine gönderdiği mektubu okuyan Erdoğan, mektubun içinden çıkanları da gösterdi. Cebinden çıkarttığı mektubu açan Erdoğan, 50 lira para ve bir künye çıkarttı.



Duygulu anlar yaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okudu:


“Merhaba Cumhurbaşkanım, ben Gülderen Yiğit, biz ailecek çok seviyoruz. Televizyondan her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime ‘Tayyip Dede’ dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Bu yüzden size veriyorum. Sizler de bu bilekliği ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu seçimde de siz kazanırsanız. Cumhurbaşkanım, eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesini duymuş oluruz.”



Mektuptan çıkan parayı ve bilekliği gösteren Erdoğan, “Gülderen, gözlerinden öpüyorum, inşallah izliyorsundur. Bu Gülderen’in o küçücük bileğinden gelen, üzerinde kalplerin de olduğu, bu ‘kalbimizdesin’ demek, gözlerinden öpüyorum, bu seçimlerin en büyük sermayesi bu.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:28
  1. doğa

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