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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı!

15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 18:43:00 - 2022-07-14 18:48:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bütün vatandaşları, yarın İstanbul Saraçhane Meydanı'nda saat 17.30'da düzenlenecek 15 Temmuz programına davet etti.

Saraçhane Meydanı'na davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Darbe girişiminden büyük bir destana tebdil ettiğimiz, vatanımıza uzanan habis elleri boşa çıkardığımız 15 Temmuz'un yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda olacağız. Şanlı mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi yad edeceğimiz buluşmamıza tüm vatandaşlarımı davet ediyorum." ifadesini kullandı.

 

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