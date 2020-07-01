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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tarih yazmaya devam edeceğiz" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-07-01 20:56:02 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Tarih yazmaya devam edeceğiz" paylaşımı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili açıklamalarının çarpıtılmaya çalışılmasına ilişkin, "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bazı sosyal medya platformlarıyla ilgili bugünkü açıklamalarının bağlamından koparılıp çarpıtılmasının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. RTE."

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