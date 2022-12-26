Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Türkiye gemisini delmeye çalışan haramzadeler

Piyasa bozucu faaliyetlerde bulunan zamcılara Cumhurbaşkanı Erdoğan sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Fırsatçılık peşinde koşanları da affetmeyeceğiz. Mal ve hizmetlere, maliyete artışının çok üzerindeki artışları yapanları kısa vadede kazandırıyormuş gibi görünse de kısa ve orta vadede kaybettirecek bir yaklaşımdır. Bu fırsatçılar, günü birlik yüksek kazanç uğruna kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye gemisini delemeye çalışan haramzadelerdir, ahlaksızlardır namussuzlardır. Milletimizden gerekirse mal ve hizmet ihtiyaçlarını alternatif kanallara yönelterek hak ettikleri dersi vermelerini bekliyoruz.

Bu hafta da çeşitli açılışlarla ülkemize eserler kazandırmayı sürdüreceğiz. Hatırlanacağı üzere bundan 20 yıl önce iktidara gelirken ülkemizi eğitim, sağlık, ulaşım, dış politika alanlarında yükselteceğinin sözünü verdik. Geriye dönüp baktığımızda geçtiğimiz yüzyılın eksiklerini giderdiğimiz bir dönem görüyoruz. Küresel güçlerin kuşatmalarını kırarak ülkemizi bu günlere getirdik. Pek çok bedel ödedik, yeri geldi kaos çıkarmaya çalıştılar. Yeri geldi terör örgütleri ile şehirlerimizi kana buladılar yeri geldi darbe girişiminde bulundular.

Hamd olsun milletimizle yürek yüreğe omuz omuza vererek bunların hepsini bertaraf ettik. Son 1 yıldır yaşadığımız ekonomik türbülans bu sürecin örneklerindendir. Ülkemizi bu sarsıntıdan çıkartarak hedeflerimize daha sıkı odaklandığımız bir döneme girdik.