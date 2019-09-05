Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'de şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı diledi05 Eylül 2019 Perşembe 10:03
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'lı teröristlerce uzaktan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit edilen Acar'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi.
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