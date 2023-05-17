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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telefon
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telefon

Yeniakit Publisher
2023-05-17 19:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve Güvenlik Korucusu Cevher Özgün’ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde, şehitlere Allah’tan rahmet diledi, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

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