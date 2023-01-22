Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs olarak işaret ettiği seçim tarihiyle ilgili konuştu.

"10 Mart'ta açıklayacağız"

Erdoğan, "Bu erken seçim falan değil, seçimi öne almak yapılan bu. Cumhur İttifakı olarak da Devlet Bey ile bu görüşmelerimizi yaparak dedik ki zaman kaybına tahammül yok. Bunun için öyle incelemeler yaptık ki herkesin yaz tatiliyle ilgili durumlara tutun Karadeniz'de çaydı fındıktı. Bütün değerlendirmeleri yaparak adımı da buna göre atalım dedik. Öğrencilerimizin durumları bizim için çok önemli. Resmi olarak Cumhurbaşkanın burada bir yetkisi var. O da Mart 10. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak biz bu yetkimizi kullanacağız ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi YSK değerlendirecek. Biz kararımızı mart ayının 10'unda açıklayacağız." ifadelerini kullandı.