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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın sonrası için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.Alınan tedbirlerle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa düşmemesi için devletin tüm kaynaklarını harekete geçirdik" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın sonrası için mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.Alınan tedbirlerle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa düşmemesi için devletin tüm kaynaklarını harekete geçirdik"

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