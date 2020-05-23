Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın sonrası için mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.Alınan tedbirlerle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa düşmemesi için devletin tüm kaynaklarını harekete geçirdik" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sonrası siyasi, ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada Türkiye’nin gücünü, zenginliği, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız.Alınan tedbirlerle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa düşmemesi için devletin tüm kaynaklarını harekete geçirdik"