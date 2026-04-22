Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rutte'ye barış mesajı

Görüşme sonrası İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Türkiye'yi bu tehlikeli süreçte barış ve diplomasinin kalesi olarak konumlandırdığı vurgulandı.

"Türkiye barışın ve diplomasinin tarafındadır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik müdahalelerle başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren süreçte Türkiye'nin tavrının gayet berrak olduğunu belirtti. "Türkiye, her zaman savaşın değil, barışın yanındadır" ifadesini kullanan Erdoğan, uluslararası camianın bu "jeostratejik açmazı" sona erdirmek için elini taşın altına koyması gerektiğini hatırlattı. Diplomasi trafiğinin merkezinde yer alan Türkiye'nin, gerilimi düşürmek için tüm kanalları açık tuttuğu ifade edildi.