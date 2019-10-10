0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Refah Partisi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Refah Partisi olarak Bahçeli'ye geçmiş olsun diliyorum" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 15:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Refah Partisi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "RefahPartisi" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş fakat AK Parti diyeceğine Refah Partisi demişti.

Erdoğan konuşmasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Refah Partisi açıklaması

Gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Hürriyet'te yer alan habere göre; AK Parti kampındaki dil sürçmesine ilişkin de konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Biz akşam MKYK ve Kabine üyeleri olarak eşlerimizle yemek yedik. O yemekte geçmişten günümüze hatıralarımız anlatıldı. Ben de Refah Partisi’ndeki hatıralarımı dile getirdim. Orada zihinsel bir kayıt oldu, o kayıt orada gündeme geldi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 15:25
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Refah Partisi
  3. Erdoğan Refah Partisi
  4. Refah Partisi Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
    1. Doğuma girmeden önce okunacak dualar!
    2. Dikkat çeken operasyon açıklaması: En..
    3. Konya'da uyuşturucu ticareti yapanlara..
    4. 5 yıldır aranan zanlı ormanda kadın..
    5. Türk askerinin karşısına çıkamayan..
    6. Esed'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    7. Ahmet Davutoğlu'ndan 'Esed'le..
    8. Uçaklar uçamaz diyorlardı.....
    9. Barış Pınarı Harekatı'na yerli ve..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Refah..
    11. HDP’li Hasip Kaplan Ekrem İmamoğlu’nun..
    12. Teröristler silahlarını bırakıp kaçtı
    13. Türkiye'ye 'işgalci' diyen Juventuslu..
    14. Manisa'da kamyonetten düşen genç..
    15. Soytarı rapçi Ezhel Barış Pınarı..
    16. Başsavcılık harekete geçti! Harekat..
    17. Gaziantep’te okuldan uzaklaştırma..
    18. Birgün'den sonra Diken'in müdürü de..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed..
    20. Galatasaray'dan çifte transfer..
    21. Yeniakit.com.tr’ye konuşan eski Devlet..
    22. Resmen açıkladı! Kayserispor'un yeni..
    23. Barış Pınarı Harekatı sonrası HDP'ye..
    24. İzmir'de motosikletle otomobil..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini..
    26. Radamel Falcao, Sivasspor maçında..
    27. 2019 Nobel Edebiyat Ödülü Peter..
    28. Trabzonspor'dan Ahmed Musa bombası!
    29. Öğretim görevlisinden öğrenciye taciz!..
    30. İşte Suriye'de öldürülen ilk terörist!..
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    Harekat başladığı sırada muhabirin tepkisi olay oldu
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    ABD Ankara Büyükelçiliği'nden Murat Bardakçı skandalı
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    Karamollaoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! "Terbiye edilmemiş aygır!"
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!
    TSK'ya destek verecekler! Harekat öncesi yüzlerce asker Türkiye'ye geldi!

    Günün Karikatürü

    10 Ekim 2019
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    Azez'de büyük çatışma! YPG saldırılara başladı
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü
    CHP’li belediyenin dinsiz müdürü