Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Refah Partisi açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "RefahPartisi" sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında açıklamalarda bulunan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini iletmiş fakat AK Parti diyeceğine Refah Partisi demişti.

Erdoğan konuşmasında, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi şahsım katında tüm Refah Partisi olarak ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Refah Partisi açıklaması

Gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Hürriyet'te yer alan habere göre; AK Parti kampındaki dil sürçmesine ilişkin de konuştu.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Biz akşam MKYK ve Kabine üyeleri olarak eşlerimizle yemek yedik. O yemekte geçmişten günümüze hatıralarımız anlatıldı. Ben de Refah Partisi’ndeki hatıralarımı dile getirdim. Orada zihinsel bir kayıt oldu, o kayıt orada gündeme geldi.