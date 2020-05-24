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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

"Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun"

Yeniakit Publisher
2020-05-24 03:38:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Gecenin sabaha eriştiği bu saatlerde çalışmalarımızın arasında @AKParti'mizin fedakar mensuplarıyla bayramlaşıyor, hasbihal ediyoruz. Yüreğinde memleket aşkıyla çalışan tüm kardeşlerimin, aziz milletimizin her bir ferdinin Ramazan Bayramı mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Erdoğan'ın AK Parti'lilerle videokonferans yöntemiyle görüştüğü toplantıdan fotoğraf karesine yer verildi.

Fotoğrafta İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

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