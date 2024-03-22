Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'darbe' tepkisi!

Özgür Özel'in "Gençler darbe yaparsa teslim olurum" sözlerine değinen Erdoğan, Türkiye'de darbe dönemlerinin artık kapandığını söyledi.

Cumhurbaşkanuı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özgür Özel'i "özür dilemeye" davet ettiği konuşması şöyle:

CHP'nin yeni Genel Başkanı, darbesever çıktı. Televizyonda gülerek darbenin faziletlerinden bahsediyor. Neymiş, belli yaşın altındakiler milli iradeye kast ederse bu Türkiye için iyiymiş. Kafaya bak ya. Bunların eski genel başkanının 15 Temmuz'da tankların arasından Bakırköy Belediyesi'ne gittiği akşamı hatırlıyorsunuz değil mi? Bay bay Kemal'e Ankara'da daire tuttular. Orada istirahat ediyor. Aklı başında, demokrasiyi özümsemiş genel başkanlar böyle şeyler söylemez.

Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan genel başkana rastlayamazsınız. Sandıktan umutlarını her kestiklerinde buna sarılıyorlar. Özgür efendiye şu gerçeği hatırlamak istiyorum, Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Her kim milletin iradesine kast ederse, karşısında bizi bulur. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi 85 milyonu bulur.

Siyasette değişim olacaksa bunun yolu darbe değil sandıktır. Özgür efendinin darbelerde acı çekenler başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bir özür borcu vardır. Kendisinin çıkıp istismar ettiği gençlerden özür dilemelidir. Demokrasi adına biz bunun takipçisi olacağız. Buna hak ettiği dersi milletimizin sandıkta vereceğine inanıyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO