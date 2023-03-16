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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mayıs ayına kadar...
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mayıs ayına kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletleri ile zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 19:50:00 - 2023-03-16 19:59:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Mayıs ayına kadar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk devletleri ile zirve sonrası yaptığı açıklamada, "Mayıs ayına kadar 100 bin konteyner kurarak yarım milyon depremzedeyi daha iyi şartlarda barınabilecekleri bu alanlara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Yaşadığımız felakette Türk dünyası olarak sergilediğimiz dayanışmayı, birlik ve beraberliği hiçbir zaman unutmayacağız.

TDT ülkeleri, felaketin ardından yardım çağrımıza en hızlı cevap veren, en hızlı harekete geçen, acılarımızı en kalbi paylaşan dostlarımızın başında geliyor.

Türk dünyası, tasada ve sevinçte bir olduğunu bugün tekrar gösterdi. Bu dayanışmanın deprem yaralarının sarılmasında da devam edeceğine inanıyorum.
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Sel felaketlerinin yeniden kanattığı yaraları sarmak için gece gündüz çalışacak, yıkımları ve zararları tazmin edeceğiz.

Kayıpları tamamen telafi etmeden, insanlarımızı geleceklerine güvenle bakacağı günlere kavuşturmadan bize dinlenmek haram.

İlgili kurumlarımız arasında işbirliğinin ileri seviyeye taşınmasını ve müteakip zirveye kadar TDT Sivil Koruma Mekanizmasının tesisini kararlaştırdık.

Türk Yatırım Fonu Kurucu Anlaşması’nın imzalanması, zirvemizin somut kazanımlarından olmuştur.

İstanbul ev sahipliği yapacak

Türk Yatırım Fonu'nun, Türk dünyasında ekonomik bütünleşmeye katkı sağlayacağına inanıyorum. Fona, İstanbul ev sahipliği yapacaktır.

Mevcut ve gelecekte karşılaşılabilecek sınamalar karşısında mukavemetimizi artırmalıyız. Bunun için TDT'nin imkan ve kabiliyetlerini güçlendirmeliyiz.

Tarihi, kültürel ve hakkaniyetli kurumsal yapılardan yoksun birlikteliklerin tıkandığı süreçte TDT, yeni bir ses, yeni bir sinerji merkezi haline gelmektedir.

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