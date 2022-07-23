Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Bunları Bay Kemal yapabilir mi?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Rabbim ömür verirse bu fabrikaların tamamının inşa edilip harıl harıl çalıştığını hep birlikte göreceğiz. Bugün açılışını yapacağımız eserler arasında Anaokulundan ilkokulununa, her seviyede derslik, spor salonu ve 100 yataklık pansiyon yer alıyor.

"Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik"

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin karşısında olduğumuzu tekrarlayarak, Doktor Ekrem Karakaya kardeşimizi bir kez daha yad ediyorum.

Bugün Kayseri'ye 54 milyar liralık müjdeyle geldik. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz, toplu konuttan yol ve bulvar yapımından alt üst geçitlere, spor tesislerinden sosyal hizmet birimlerine kadar tam 105 kalem eseri sizlere kazandırdı. Yatırımlarımızın Kayseri'ye hayırlı olmasını diliyorum.

"130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık"

Bundan 19 yıl önce attığımız temellere birileri bıyık altından gülmüştü. 130 fabrikanın tamamı bugün hizmette olduğu gibi üzerine yüzlercesini yaptık. Şimdi de yeni organize sanayi bölgelerimizin müjdesini sizlerle paylaşıyoruz.

Karşımda bu muhteşem katılımı görünce sizlerle ne kadar övünsem azdır. Bana sizler gibi bir millete hizmet etme şerefini lütfettiği için Rabbime hamd olsun.

Kayseri üretimin ve emeğin Orta Anadolu'dan parlayıp tüm ülkeye kendini hayran bırakan yıldızıdır.Belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerden gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

"Kayseri'yi de bu ağa dahil ediyoruz"

Ülkemizi tarihinde ilk kez YHT konforuyla biz tanıştırdık. Kayseri'yi de bu ağa dahil ediyoruz.

Belediyelerimizi her alanda destekliyor, yaptıkları eserlerden gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

"Bunları Bay Kemal yapabilir mi?"

Tüm bu yatırımların şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bunları Bay Kemal yapabilir mi? Yavru muhalefet yapabilir mi? Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar. Kayseri-Ankara arası trenle 2 saatlik mesafeye düşecek.

Bizim hayallerimiz var. Unutmayınız. Hayalleri olmayanların hedefleri de olmaz.

"Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de"

Açılışını yaptığımız yatırımlar arasındaki alışveriş merkezimizle Cam Elyaf fabrikamıza yeniden hayırlı olsun dileklerimizi ileteceğiz. Bizim siyasetimizi eser ve hizmet siyasetidir. Bu konuda bizimle yarışacak kimseyi bulamazsınız.

Muhalefet daha Cumhurbaşkanı adayını açıklayamadı. Cumhur İttifakı'nın adayı da belli seçim tarihi de. (6'lı masa) Sağıra yatıyorlar.

Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi.