Birincinin sırrı yapay zeka çıktı! Sınavda 160 sorudan 159’unu doğru yaptı

Güney Kore’de ülke çapında yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen olağanüstü puan büyük bir skandala dönüştü. 160 sorunun 159’unu doğru cevaplayan sınav birincisi, hakkındaki şüpheleri önce reddetti ancak daha sonra yapay zeka yardımıyla kopya çektiğini açıkladı ve polise yazılı itirafta bulundu.

Soruları mini kamerayla çekti

Polise sunulan ifadeye göre aday, ilk düşünüldüğü gibi yapay zeka destekli gözlük kullanmadı. Bunun yerine küçük bir el kamerasıyla sınav sorularının fotoğraflarını çekti. Görüntüler yapay zeka sistemine gönderildi. Hazırlanan cevaplar ise sınav salonuna fark edilmeden sokulan akıllı telefondan kontrol edildi. Adayın telefon ekranına gözetmenlere yakalanmadan nasıl baktığına ilişkin başka bir yöntem veya cihaz kullandığı da ifadede yer aldı. Ancak bu ayrıntı henüz kesinleşmedi.

İki gözetmene rağmen fark edilmedi

Sınav salonunda iki gözetmen bulunmasına rağmen sistemin nasıl fark edilmediği soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Han, “Mini kamerayla sınav sorularını çektim, yapay zekaya gönderdim ve cevapları telefondan kontrol ettim” diyerek kopya çektiğini kabul etti.

Diğer sınavlar da mercek altında

Olayın ardından soruşturmanın başka ulusal sınavlara da genişleyebileceği belirtildi. Gümrük müşavirliği sınavı ile hukuk fakültelerine girişte kullanılan yeterlilik sınavlarında da yapay zeka destekli kopya iddiaları gündeme geldi. Sınavı düzenleyen kurum da Han hakkında suç duyurusunda bulunma ve sınav güvenlik sistemini yeniden gözden geçirme kararı aldı.