  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Parti'nin ağır topları PM'ye alınmadı! Özgür Özel'in listesinde sürpriz isimler İran'dan nükleer tesisler için rest! Şartlar yerine getirilmeden UAEA'ya kapılar açılmayacak Erzurum'da sabah saatlerinde deprem! AFAD son depremleri açıkladı 16 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 16 Kasım 2021: Sezai Karakoç'un vefatı (Şair, Yazar ve Mütefekkir) ABD'den İran'a karşı dev askeri yığınak! Üçüncü uçak gemisi de Orta Doğu'ya ulaştı Husiler Aden’deki askeri kampa balistik füzelerle saldırdı Fenerbahçe’den transferde bomba hamle! Hakan Çalhanoğlu için neler teklif edildi? 5 bin 200’den fazla sefer etkilendi! ABD’de uçuşların ne zaman normale döneceği açıklandı İran’dan PJAK’a operasyon! Sınır hattında çatışma çıktı…
Dünya Birincinin sırrı yapay zeka çıktı! Sınavda 160 sorudan 159’unu doğru yaptı
Dünya

Birincinin sırrı yapay zeka çıktı! Sınavda 160 sorudan 159’unu doğru yaptı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Birincinin sırrı yapay zeka çıktı! Sınavda 160 sorudan 159’unu doğru yaptı

Güney Kore’de ulusal vergi uzmanlığı sınavında 400 üzerinden 397,5 puan alarak birinci olan adayın başarısının ardından başlayan şüpheler itirafla sonuçlandı.

Güney Kore’de ülke çapında yapılan mesleki yeterlilik sınavında elde edilen olağanüstü puan büyük bir skandala dönüştü. 160 sorunun 159’unu doğru cevaplayan sınav birincisi, hakkındaki şüpheleri önce reddetti ancak daha sonra yapay zeka yardımıyla kopya çektiğini açıkladı ve polise yazılı itirafta bulundu.

 

Soruları mini kamerayla çekti

Polise sunulan ifadeye göre aday, ilk düşünüldüğü gibi yapay zeka destekli gözlük kullanmadı. Bunun yerine küçük bir el kamerasıyla sınav sorularının fotoğraflarını çekti. Görüntüler yapay zeka sistemine gönderildi. Hazırlanan cevaplar ise sınav salonuna fark edilmeden sokulan akıllı telefondan kontrol edildi. Adayın telefon ekranına gözetmenlere yakalanmadan nasıl baktığına ilişkin başka bir yöntem veya cihaz kullandığı da ifadede yer aldı. Ancak bu ayrıntı henüz kesinleşmedi.

 

İki gözetmene rağmen fark edilmedi

Sınav salonunda iki gözetmen bulunmasına rağmen sistemin nasıl fark edilmediği soruşturmanın önemli başlıklarından biri oldu. Han, “Mini kamerayla sınav sorularını çektim, yapay zekaya gönderdim ve cevapları telefondan kontrol ettim” diyerek kopya çektiğini kabul etti.

 

Diğer sınavlar da mercek altında

Olayın ardından soruşturmanın başka ulusal sınavlara da genişleyebileceği belirtildi. Gümrük müşavirliği sınavı ile hukuk fakültelerine girişte kullanılan yeterlilik sınavlarında da yapay zeka destekli kopya iddiaları gündeme geldi. Sınavı düzenleyen kurum da Han hakkında suç duyurusunda bulunma ve sınav güvenlik sistemini yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Yüzyıllardır savaşların gölgesinde kaldı! Kabil’in tepesindeki kalede şaşırtan keşif
Yüzyıllardır savaşların gölgesinde kaldı! Kabil’in tepesindeki kalede şaşırtan keşif

Dünya

Yüzyıllardır savaşların gölgesinde kaldı! Kabil’in tepesindeki kalede şaşırtan keşif

5 bin 200’den fazla sefer etkilendi! ABD’de uçuşların ne zaman normale döneceği açıklandı
5 bin 200’den fazla sefer etkilendi! ABD’de uçuşların ne zaman normale döneceği açıklandı

Dünya

5 bin 200’den fazla sefer etkilendi! ABD’de uçuşların ne zaman normale döneceği açıklandı

Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı
Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı

Dünya

Ölü sayısı 17’ye çıktı! Aynı gecede iki katliam yaşandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23