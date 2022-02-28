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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmadı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 12:02:00 - 2022-02-28 12:29:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler Vakfı Tanıtımı ve “Şule” Belgeseli Gösterimi Programı'nda açıklamalarda bulundu.uyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları şöyle:

Milletimiz darbelere darbecilere alkış tutanları unutmamıştır.

Bu ülkede bu bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Fakat bunlar bizi yolumuzdan döndüremez.

Bu ülkede bağımsızlık mücadelesini verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler de olacak. Ancak biz yolumuzdan geri dönmeyiz. 28 Şubat sürecinin aktörlerinin cezalandırılması için bizim dönemimizde yapılanlar ortadadır. Böylece Türk demokrasisi rüştü isbat etmiştir.

Şule Yüksel hanımefendi cesaret timsaliydi. Evine suikast düzenlendi, konferansları polise ihbar edildi, kara çarşaflı yazar denilerek itibar suikastına maruz kaldı. Ancak o inancı ve davası uğruna bedel ödemekten asla geri durmadı.

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Yorumlar

Metin

Önemli açıklama inşallah suriyeli eşkiya mültecilerin def edilmesi ile ilgilidir mültecilerin kankası soylu yu görevden almıştır inşallah
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Metin

sen git kemali dinle , reis seni bozar
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