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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Baraj ve Arıtma Tesisleri açılış töreninde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2021-07-05 14:59:00 - 2021-07-05 15:08:56

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Baraj ve Arıtma Tesisleri toplu açılış töreninde konuşuyor...

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız 5 eseri hizmete alıyoruz. Açılışını yapacağımız tesislerden en önemlisi Ankara içme suyu ikinci merhale Gerede sistemi projesidir. Bu proje Ankara'nın içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak için attığımız kritik bir adımdır. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta.

Yapımı tamamlanan sulama ve atıksu tesislerimizin açılış töreninde sizlerle bir arada olmanın memnuniyetini belirtmek istiyorum.

Suyun önemi bizim için çok önemlidir. Su içme ihtiyacı günden güne artıyor. Sularımız her geçen gün kirleniyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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