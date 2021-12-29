Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmenlere müjde verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmenlere güzel haberi duyurdu.
Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…
Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."