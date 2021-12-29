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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmenlere müjde verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 22:09:00 - 2021-12-29 22:14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenlere müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından öğretmenlere güzel haberi duyurdu.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Buradan tüm öğretmenlerimize bir müjde vermek istiyorum…

Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifimiz TBMM’ye sunuldu. Öğretmenlerimizin hak ettiği birçok yeniliği içeren bu yasal düzenleme inşallah en kısa sürede yürürlüğe girecektir. Hayırlı uğurlu olsun."

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