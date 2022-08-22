Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen tayini duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Bu yaz yeni bir projeyle, kapalı köy okullarını imar ederek, ilkokul, anaokulu ve halk eğitim merkezini de içeren köy yaşam merkezleri haline getirdik. Okulların açıldığı tarihe kadar 1500 köy yaşam merkezini faaliyete geçirmiş olacağız. Ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Okul öncesi eğitimi de yapımını tamamladığımız 1.200 yeni anaokuluyla güçlendiriyoruz. Yıl sonuna kadar 3 bine tamamlayacağız. Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Twitter hesabından paylaştı

Twitter hesabından eş durumu tayiniyle ilgili açıklama yapan Erdoğan, "Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimize, başvuruların istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak kitap müjdesi

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kararı duyuran Erdoğan, ''Okullar açıldığında basımını ve dağıtımını tamamladığımız ücretsiz ders kitaplarımızın yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz. Kaynak kitaplar ücretsiz olacak.'' dedi.