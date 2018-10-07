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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti

2018 ODTÜ mzuniyet töreninde 'Tayyipler Âlemi' pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çaya davet etti.

07 Ekim 2018 Pazar 11:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ODTÜ'lülere çay daveti

Milliyet'ten Talat Atilla'nın köşesine taşıdığı bilgiye göre; 2018 ODTÜ mzuniyet töreninde 'Tayyipler Âlemi' pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan 4 öğrenciyeCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay daveti gitmiş. Erdoğan'ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt geldi. İşte Talat Atilla'nın köşesindeki o bölüm:

Erdoğan'dan çay daveti 

İlginç ama hoşuma giden özel bir bilgi aldım. 2018 ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Âlemi” pankartı açtıktan sonra önce gözaltına alınıp, sonra serbest bırakılan 4 öğrenciye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay daveti gitmiş.  Erdoğan’ın avukatı aracılığıyla öğrencilere iletilen mesaja öğrencilerden de olumlu yanıt gelmesi ayrı bir güzellik... Açılan pankart ne kadar eleştiri sınırlarını zorluyor, maksadı aşıyorsa, Erdoğan’ın daveti, bir o kadar yerinde ve anlamlı... Bu küçük davet, toplumsal kutuplaşmayı bitirmek için büyük bir yol açabilir! Erdoğan, toplumsal mütabakat çerçevesinde Fazıl Say gibi muhalif bazı isimlere de çay daveti yapmayı düşünüyor. Cumhurbaşkanı, kısa süre önce annesi vefat eden Say’a telefonla taziyede de bulunmuştu.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 11:05
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