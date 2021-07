Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan millete sesleniş! "Kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'un yıldönümü münasebetiyle millete sesleniş etkinliğini gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız"

"Her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de şükranlarımı sunuyorum.

Ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız. Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz.

"Kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar"

Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar.

"Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar"

15 Temmuz sadece kendi ülkemizde istiklal ve istikbalimize sahip çıkmanın değil, bu büyük vizyona sahip çıkmaktır. Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bizimle birlikte yürüyor. İşte bu yüzden 'Türkiye geçilmez' diyoruz. Dün başaramadılar, bugün başaramadılar yarın da inşallah baramayacaklar. Güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar.

Bizim yoldaşımız milletimiz. Bizim yoldaşımız tüm şehitlerimiz. Bizim yoldaşımız, dünyanın dört bir yanında kalbini ve bize dikmiş mazlumlardır. Bu büyük milletle dünyayı yerinden oynatırız."