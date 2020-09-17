  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü' için flaş talimat
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü' için flaş talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanması talimatını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:49:00 - 2020-09-17 15:50:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü' için flaş talimat

Koronavirüs tedbirleri kapsamında  video konferans yöntemiyle düzenlenen 140'ıncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Bazı bakanlar, bakan yardımcıları, il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre toplantıda AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da söz aldı.

Belgin İba, kongrelerin durumunu soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kongrelerin iyi geçtiği bilgisini verdi.

Erdoğan’dan destek istedi

Desteklerinden dolayı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e teşekkürlerini sunan il başkanı İba, Karaağaç'a ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek talep etti.

Anında talimat verildi

Bunun üzerine online toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un da katılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yardımcısı Dursun'a "Mehmet Müezzinoğlu beyin adı verilen köprü kısa sürede tamamlansın." talimatını verdi.

İba, ‘Kanal Edirne projesi’ içinde tüm Edirneliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?
Gündem

Cüneyt Özdemir'den çok sert tepki: Bu adamdan utanmayan bir CHP'li var mıdır?

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaşlı bir adamı tekme tokat döven Halil Sezai'ye destek çıktıktan sonra paylaşımlarını silen CHP Parti Meclis Üyesi..
Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek
Siyaset

Gündemi sarsacak bomba iddia: Kılıçdaroğlu istifa edecek

CHP’de son dönemde yaşanan iç karışlıklara değinen yazar Turgay Güler, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakında istifa edeceğini ileri sü..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı