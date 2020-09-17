Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü' için flaş talimat

Koronavirüs tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle düzenlenen 140'ıncı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıya Bazı bakanlar, bakan yardımcıları, il başkanları, gençlik ve kadın kolları başkanları katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanlığının yaptığı açıklamaya göre toplantıda AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da söz aldı.

Belgin İba, kongrelerin durumunu soran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kongrelerin iyi geçtiği bilgisini verdi.

Erdoğan’dan destek istedi

Desteklerinden dolayı hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir'e teşekkürlerini sunan il başkanı İba, Karaağaç'a ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının tamamlanması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek talep etti.

Anında talimat verildi

Bunun üzerine online toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun'un da katılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Yardımcısı Dursun'a "Mehmet Müezzinoğlu beyin adı verilen köprü kısa sürede tamamlansın." talimatını verdi.

İba, ‘Kanal Edirne projesi’ içinde tüm Edirneliler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.