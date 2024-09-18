Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'korsan yemin' talimatı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmeleri hala gündemdeki yerini koruyor. Kılıçlı yeminle ilgili olarak FETÖ iddiaları ortalıkta dolaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında bu konuyu detaylarıyla masaya yatırdığı öğrenildi.

"SÜRECİ SÜKUNETLE, METANETLE, KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi bildirildi. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerinin altını çizen Erdoğan'ın “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"MÜFREDAT, ALIM SÜRECİ VB. KONULARINI DA MASAYA YATIRACAĞIZ"

Kılıçlı yeminle ilgili olarak çok hassas bir süreç izlediklerini belirten Erdoğan “İçeride dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dedi. Erdoğan’ın “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” dediği de aktarıldı.

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