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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'korsan yemin' talimatı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'korsan yemin' talimatı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

Yeniakit Publisher
2024-09-18 10:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'korsan yemin' talimatı: Üzerine gideceğiz gerekeni yapacağız

Kılıçlı yeminin yankıları sürmeye devam ediyor. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında gündeminden biri de teğmenlerin kılıçlı yemin töreniydi. Takipçisi olduğunu söyleyen Erdoğan, gerekenin yapılacağını vurguladı.

Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemin etmeleri hala gündemdeki yerini koruyor. Kılıçlı yeminle ilgili olarak FETÖ iddiaları ortalıkta dolaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK toplantısında bu konuyu detaylarıyla masaya yatırdığı öğrenildi.

"SÜRECİ SÜKUNETLE, METANETLE, KARARLILIKLA YÜRÜTÜYORUZ"

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini bir kez daha dile getirdi bildirildi. Böyle bir şeyi kabul edemeyeceklerinin altını çizen Erdoğan'ın “Bu mesele bize bir kere daha AK Parti’nin önemini gösterdi. Süreci sükûnetle, metanetle, kararlılıkla yürütüyoruz. Siz de aynı hassasiyette olun” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"MÜFREDAT, ALIM SÜRECİ VB. KONULARINI DA MASAYA YATIRACAĞIZ"

Kılıçlı yeminle ilgili olarak çok hassas bir süreç izlediklerini belirten Erdoğan “İçeride dışarıda bağlantıları var mı üzerine gideceğiz, gereğini yapacağız, takipçisi olacağız” dedi. Erdoğan’ın “Burada müfredat, alım süreci vb. konuları da masaya yatıracağız” dediği de aktarıldı.

Korsan yemin okuyan teğmenlere dair MSB'den açıklama
Korsan yemin okuyan teğmenlere dair MSB'den açıklama

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Korsan yemin okuyan teğmenlere dair MSB'den açıklama

Korsan yemin okuyan teğmenlere dair MSB'den açıklama
Korsan yemin okuyan teğmenlere dair MSB'den açıklama

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Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar
Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar

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Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar

Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar
Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar

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Genç teğmenlerin korsan yemininde şok iddialar

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Yorumlar

Fsm

Türk silahlı kuvvetleri Atatürk'ün yolundadır. Atatürk'e sevgi ve saygı gösterirler. Bunda ne var. Her sene yapılan yemin törenini, akitgiller ve yezit arapcilar tarafından zehirlendi, kumpas kuruldu.

şüayıp

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