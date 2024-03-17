Konya mitinginde konuşan Erdoğan: Gizli saklı işbirliği halindeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Konya mitinginde halka hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

Sevgili Konyalılar, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün bir kez daha sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Konya, vefanın şehridir. Bizim Konya ile gönül bağımız çok eskilere dayanıyor. Girdiğimiz her mücadelede Konya'yı dimdik yanımızda bulduk.

15 Temmuz'dan beri devam ettirdiğimiz vatanın bekasını koruma mücadelesinde Konya ile birlikte yol yürüdük. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verdiğiniz destek için şükranlarımı sunuyorum.

Emniyetten sordurdum, meydanda ne kadar katılım var diye... Yollar hariç 110 bin katılım var. Her zamanki gibi Konya bu. Sizler bu duruşunuzla meselenin sadece sandık değil, kutlu bir davanın sancağı olduğunu gösterdiniz.

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Konya'nın 31 Mart'ta da rekor oyla belediyecilikte tarih yazarak sancağı en yükseğe çıkaracağına inanıyorum. Selçuklu başkenti Konya'ya da bu yakışır. Şehirler içinde emsali bulunmayan Konya'ya milli iradeye sahip çıkma konusunda da emsalsiz olmak yakışır.

Konya kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Bu şehir alimleri ile, arifleri ile, üretkenliği ile ülkenin tamamına ışık saçtı. Herkese faydası dokundu Konya'nın. Son depremde gördük ki Konya tüm mazlumlara el uzatan şehir olma vasfını sürdürdü. Deprem bölgesinde yapmadık destek bırakmadı. Büyükşehrimiz ile sivil toplum kuruluşlarınız ile desteğinizin yakın şahidiyiz.

21 yıldır Türkiye'ye hizmet ederken çok yönlü mücadelenin içinde olduk. Gece gündüz çalıştık. Vatan topraklarının her karşını yatırımlarla eserlerle donattık. Demokrasi hak özgürlük ihlallerini telafi edecek reformları hayata geçirdik.

Sayısız saldırının önüne set çektik. Türkiye'yi terörden, nice tuzaklardan kurtardık. Ülkemizi güçlendirirken memleketin her potansiyelini kullandık. Eski Türkiye ile şimdiki Türkiye arasındaki farkı en iyi Konya'da görmek mümkün. Konya'nın 21 yılda kat ettiği mesafenin şahidi sizlersiniz.

Geçmişte elimizden kaçırdığımız fırsatların gerisinde vesayetin, zayıf yönetimlerin yol açtığı boşluk vardı. Bugün de birbirlerini görse selam vermeyecek olanları bir araya getiren budur. CHP yine DEM ile gizli saklı iş birliği halinde. Sözde kent uzlaşısı adı altında şehirleri belediye meclislerini paylaşıyorlar. DEM yönetimi dışarıdan aldığı emirlerle hareket ediyor. Örgütün emrinden çıkmayacak kukla isimleri aday gösteriyorlar. CHP ile yaptığı pazarlıkla yine işaret edilen isimleri öne sürdüler. Bu iki partinin sinsi oyununa, AK Parti'ye kaybettirmek için katılan başkaları da var. CHP'nin kifayetsiz muhterisleri Atatürkçülük gibi kavramların istismarı ile varlıklarını sürdürmüştür.

Onlar da kendilerince bazı kavramlara sığınarak hiçbir adım atmadan siyasette tırnak tutturma hevesindeler. Daha önce birileri denemişti. Partimizden ayrılıp altılı masaya misafir oldular. Şu anda parlamentoda bile yerleri yok. Hepsinin sonu hüsran oldu. Güya Anadolu ayağa kalkacaktı kendileri Meclis'e bile giremediler. Milletin nezdinde de kaybettiler. Projeye ortak olunmasına seçimlerde milletin karşısına çıkılmasına itirazımız yok. Sadece memleketin hayrına hiçbir fikir üretemeyenlerin durumuna gönlümüz razı gelmiyor. Sırf AK Parti husumeti ile Erdoğan husumeti ile AK Parti oylarına gözlerini dikerek siyaset yaptıklarını sananları anlamakta zorlanıyoruz. Bir davası, bir vizyonu olanların durumu farklıdır. Bir de bunları destekleyecek projelere, samimi hakikatli bir dile sahipseniz siyasette de gönüllerde de kalıcı olursunuz.

AK Parti kurulduğu günden beri her seçimden birinci çıktı. Konya mücadelemizin de, maruz kaldığımız saldırıların da en yakın şahidi. Konya AK Parti döküntüleri ile terör örgütü uzantıları için çalışanlara itibar eder mi? Adı her türlü kirli pazarlıklarla anılan partiyi sınırlarından içeri sokar mı? Demet demet dolarları, avroları toplayıp aralarında paylaşıyorlar. Bunlara bu ülke teslim edilir mi?

Hedefimiz 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getirmektir. Sandıkları patlatmak, Konya'da tarihi oy rekoru için gece gündüz çalışacağız.

Eser ve hizmet siyasetinde kimse elimize su dökemez. Son 21 yılda Konya'ya 372 milyar liranın üzerinde kamu yatırımı yaptık.