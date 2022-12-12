Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara harekatı sinyali! Sözde müttefik ABD'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı programda yaptığı konuşmada ABD'yi YPG/PKK'yı desteklediği için eleştirdi.

Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütü unsurlarına yönelik olası bir kara harekatı sinyalini yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Suriye'nin kuzeyine 4-5 bin TIR mühimmat gönderdiğini belirterek, "Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil. Bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok" şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesi'nde 6 vatandaşımızı kaybettiğimiz terör saldırısının ardından Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü unsurlarına karşı Pençe Kılıç hava harekatı düzenlenmiş, ardından TSK ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kara harekatı için de güçlü mesajlar vermişti. Erdoğan, "Operasyonun hava harekatıyla sınırlı kalması söz konusu değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'ye kara harekatı sinyali

Samsun'da Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenleyeceği olası bir kara harekatı hakkında güçlü sinyaller vermeye devam etti.

"ABD silah gönderiyor"

ABD'nin bölgedeki terör örgütlerine mühimmat ve silah yardımı yaptığına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4-5 bin tır Suriye'nin kuzeyine Amerika silah mühimmat gönderiyor. Bunu defaatle kendilerine söylememe rağmen hiç umurlarında değil" ifadelerini kullandı.

"NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz"

Dedim kusura bakmayın, biz NATO'da sizinle beraberiz, beraber olmamıza rağmen siz, bize bu yanlışı yapıyorsunuz ve terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz. Öyleyse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz başka çare yok." diye konuştu.