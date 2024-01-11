Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."