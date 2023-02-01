Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama!
TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan'ın yüce Kur'an'a yönelik hadsiz eylemini sert ifadelerle eleştirdi.
"An itibarıyla İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz." diyen Erdoğan, Finlandiya için ise şu ifadeleri kullandı:
Öte yandan Finlandiya’nın durumunu farklı değerlendiriyoruz. Finlandiya eğer şu andaki gibi bu süreci işletirse parlamentomuz açık olduğunda üzerimize düşen görevi yerine getiririz.