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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklama!

TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 22:44:00 - 2023-02-01 22:52:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveçli siyasetçi Rasmus Paludan'ın yüce Kur'an'a yönelik hadsiz eylemini sert ifadelerle eleştirdi.

"An itibarıyla İsveç’in NATO üyeliğine sıcak bakmıyoruz." diyen Erdoğan, Finlandiya için ise şu ifadeleri kullandı:

Öte yandan Finlandiya’nın durumunu farklı değerlendiriyoruz. Finlandiya eğer şu andaki gibi bu süreci işletirse parlamentomuz açık olduğunda üzerimize düşen görevi yerine getiririz.

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