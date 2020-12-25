Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul'da kıldı.

Namaz sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan gündeme dair önemli ifadeler kullandı.

Türkiye - İsrail ilişkilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin politikasının kabul edilemez olduğunu bir kez daha altını çizdi.

İşte Cumhurbaşkaı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları:

İsrail ile istihbari noktada ilişkilerimiz kesilmiş değil, devam ediyor.

En tepe noktadaki kişilerle bir takım sıkıntılar yaşıyoruz.

İsrail'in bir de Filistin politikası adeta bizim kırmızı noktamızdır. İsrail'in Filistin politikalarını kabul etmemiz mümkün değil.

Onun oradaki acımasız davranışları ve Filistin topraklarına yönelik takındığı tavırları kabul etmemiz mümkün değil.