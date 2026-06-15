Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran-ABD açıklaması! Sabotaj konusunda uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, anlaşmayı bölgede sulh-u sükunun hakim kılınması adına önemli bir adım olarak gördüğünü belirterek gelişmeden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bölgede uzun süredir devam eden yüksek gerilimin ardından gelen mutabakat, diplomasi trafiğinin somut sonucu olarak öne çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin dikkatle korunması gerektiğine işaret etti.

“GERİLİMİ TIRMANDIRACAK ADIMLARDAN KAÇINILMALI”

Erdoğan, mutabakatın imzaya taşınacağı güne kadar sürecin hassasiyetle yürütülmesi gerektiğini belirtti. Bu dönemde gerilimi artıracak söylemlerden, tahriklerden ve sahadaki provokatif eylemlerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olası sabotaj ihtimaline karşı da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, diplomatik zeminde elde edilen kazanımın korunmasının bölge açısından kritik önemde olduğunu söyledi.

PAKİSTAN’A ARABULUCULUK TEŞEKKÜRÜ

Erdoğan, bu sonucun alınmasında ABD ve İran liderliklerinin yanı sıra Pakistan’ın arabuluculuk gayretlerine dikkat çekti. Pakistan’ın süreçte ortaya koyduğu diplomatik çabaları “müstesna” olarak nitelendiren Erdoğan, İslamabad yönetimine teşekkür etti.

Bu açıklama, Türkiye’nin bölgesel krizlerde arabuluculuk ve diplomatik temasların önemine verdiği desteği bir kez daha ortaya koydu.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN’A DESTEK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ve Suudi Arabistan’ın diplomatik girişimlere sağladığı desteği de takdirle karşıladığını ifade etti. Böylece mutabakatın yalnızca ABD ve İran arasında değil, bölge ülkelerinin katkısıyla şekillenen çok taraflı bir diplomasi sürecinin sonucu olduğu mesajı verildi.

Erdoğan’ın açıklaması, Türkiye’nin bölgede gerilimin düşürülmesi, müzakere zemininin korunması ve barış sürecinin sabote edilmemesi yönündeki hassasiyetini öne çıkardı.

ANKARA’DAN BARIŞ SÜRECİNE DESTEK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, Ankara’nın ABD-İran mutabakatını olumlu karşıladığını ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için temkinli iyimserlik içinde olduğunu gösterdi.

İmzaların atılacağı güne kadar yaşanacak gelişmelerin bölgedeki yeni dengeyi belirlemesi beklenirken, Türkiye sürecin provokasyonlardan uzak, diplomasi kanalıyla ilerletilmesi gerektiği mesajını verdi.