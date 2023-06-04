Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'a destek
Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Hindistan halkına bağsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: Hindistan’ın Odisha eyaletinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükûmetine şahsım ve milletim adına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Türkiye olarak yaraların sarılması için Hindistan’ın yanındayız.
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