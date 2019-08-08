Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a kutlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü'nü ve Galatasaraylıları tebrik etti- Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak olan 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek TFF Süper Kupa'nın sahibi olan Galatasaray Kulübü'nü tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2019 TFF Süper Kupa'yı kazanan Galatasaray Kulübü ve tüm Galatasaraylıları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca 16 Ağustos'ta başlayacak 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda tüm takımlara başarılar diledi.

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