  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Günü Töreni’nde konuştu. Karabağ’ın kurtuluşunun yalnızca Azerbaycan için değil, tüm Türk dünyası için gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, “Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan ordusunun attığı her adım, Türk tarihine altın harflerle yazılmıştır.” dedi. Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın attığı adımları da memnuniyetle takip ettiklerini vurgulayan Erdoğan, bölgede kalıcı barış için Türkiye’nin elinden geleni yapacağını söyledi. Cumhurbaşkanı, Bakü-Tiflis-Ceyhan, TANAP ve Iğdır-Nahçıvan hattıyla enerji alanındaki kardeşliğin daha da perçinlendiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Günü Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Karabağ Türk dünyasının gururu

Bilmenizi isterim ki Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır.

 

“Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum”

Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir.

 

“Paşinyan’ın cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum”

Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'ın da cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz.

Enerji işbirliği kardeşliği güçlendiriyor

Bakü - Tiflis Ceyhan ham petrol boru hattı. Şah-Deniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır Nahcivan doğalgaz hattının faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik.

 

“Karabağ’da kalkınma seferberliğine şahitlik ettim”

Değerli kardeşlerim, Azerbaycan; Karabağ başta olmak üzere, bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor. Karabağ’a İlham kardeşimle beraber, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kardeşimin de bir kısmına iştirak ettiği ziyaretlerimiz oldu.

Zaferden sonra Karabağ’ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettim. Hava limanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demir yollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördük. İlham kardeşimin liderliğinde, can Azerbaycan’ın neleri başarabileceğine yakından tanık olduk. Bir kez daha maşallah, barekallah diyorum.

Erman Toroğlu işte şimdi hapı tam yuttu! Erdoğan’a bizzat iletildi
Erman Toroğlu işte şimdi hapı tam yuttu! Erdoğan’a bizzat iletildi

Gündem

Erman Toroğlu işte şimdi hapı tam yuttu! Erdoğan’a bizzat iletildi

Nevşin Mengü’den şaşırtan sözler! Erdoğan’ı öve öve bitiremedi
Nevşin Mengü’den şaşırtan sözler! Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Gündem

Nevşin Mengü’den şaşırtan sözler! Erdoğan’ı öve öve bitiremedi

Tayyip Erdoğan’ın "6 ay sürmez" dediği evlilik tam 6 ayda bitti
Tayyip Erdoğan’ın “6 ay sürmez” dediği evlilik tam 6 ayda bitti

Gündem

Tayyip Erdoğan’ın “6 ay sürmez” dediği evlilik tam 6 ayda bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz sedasız imzaladı! Karar kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz sedasız imzaladı! Karar kaldırıldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz sedasız imzaladı! Karar kaldırıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan Atatürk talimatı
Aktüel

Erdoğan'dan Atatürk talimatı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Selanik'teki Atatürk Evi'nin 10 Kasım'da ziyarete açılacağını ifade etti. Zorlu, Gazi Mustafa..
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23