Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ zaferi Türk dünyasının gururu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Zafer Günü Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları...

Bugün, 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıldönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum.

Karabağ Türk dünyasının gururu

Bilmenizi isterim ki Karabağ’ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır.

“Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyorum”

Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını biliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın azatlığa kavuşması sadece Azerbaycan için değil Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ'da attığı her adım istikbal uğruna dökülen her damla kan, şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Askerlerimiz 2 devlet tek milletin temsilidir.

“Paşinyan’ın cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum”

Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'ın da cesur adımlarını memnuniyetle takip ediyorum. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı tahkim edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa inşallah yapmaya devam edeceğiz. Gelinen noktada can Azerbaycan'ın kat ettiği ilerlemeden kıvanç duyuyoruz.

Enerji işbirliği kardeşliği güçlendiriyor

Bakü - Tiflis Ceyhan ham petrol boru hattı. Şah-Deniz ve TANAP ile taçlandırdığımız işbirliğimizi son olarak Iğdır Nahcivan doğalgaz hattının faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik.

“Karabağ’da kalkınma seferberliğine şahitlik ettim”

Değerli kardeşlerim, Azerbaycan; Karabağ başta olmak üzere, bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ediyor. Karabağ’a İlham kardeşimle beraber, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kardeşimin de bir kısmına iştirak ettiği ziyaretlerimiz oldu.

Zaferden sonra Karabağ’ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettim. Hava limanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demir yollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördük. İlham kardeşimin liderliğinde, can Azerbaycan’ın neleri başarabileceğine yakından tanık olduk. Bir kez daha maşallah, barekallah diyorum.